Dopo Cop25 | la strada è in salita verso Glasgow 2020

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il parziale insuccesso delladi Madrid è solo il sintomo di una politica internazionale che fa passi indietro sul clima. A Italia e Regno Unito il compito di rilanciare l’azione contro il riscaldamento globale nel.Lo scollegamento tra la realtà fuori le stanze di Madrid e i negoziati sul clima dellanon è stato mai così palpabile. Nonostante la pressione dell’opinione pubblica e in particolare dei giovani – con migliaia di ragazzi capeggiati da Greta in marcia tra le strade di Madrid –, i governi rallentano la loro tabella di marcia.Sia chiaro: a Madrid i governi non erano chiamati a nuovi annunci sulle loro ambizioni, in programma invece per la Cop26 di(9-20 novembre). L’obiettivo principale era terminare il più possibile le regole di alcuni elementi dell’Accordo di Parigi e ...

