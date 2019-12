Bimba rapita dal padre | ritrovata in Danimarca

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È di questi ultimi minuti la notizia che ladala Milano lo scorso 20 dicembre è stata. La piccola sta bene e si trova inLa piccola è stata, dopo giorni di attesa,dagli uomini della squadra mobile di Milano e da quelli dello Scip della Polizia. La bambina adesso si trova in una struttura della polizia danese in attesa del rientro. Il rapimento Non era la prima volta. Già tre anni fa ill’aveva presa e portata in Siria senza il consenso della madre. Dopo la separazione della coppia la bambina era stata affidata alla madre. Questa volta la piccola è stata prelevata da scuola e da sabato era sparita. L'articolodalinproviene da The Social Post.

MediasetTgcom24 : Bimba rapita dal padre siriano a Milano, ritrovata in Danimarca #danimarca - MediasetTgcom24 : Ritrovata in Danimarca la bimba siriana rapita dal padre a Milano - Delio_21 : RT @MediasetTgcom24: Ritrovata in Danimarca la bimba siriana rapita dal padre a Milano -