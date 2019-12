Sci alpino oggi in tv | orari gigante Alta Badia e combinata Val d’Isere | startlist

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019), alle ore 10.00, la tappa attesa della Coppa del Mondo di sciinandrà in scena sulla mitica Gran Risa. Un appuntamento nel quale le complicate condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori ad accorciare sensibilmente il tracciato. Osservati speciali di questa gara saranno il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen, che dovranno guardarsi da altri atleti come Kranjec, Faivre, Ford e Meillard, facenti parte del primo gruppo di merito. In casa Italia il primo a partire sarà Luca De Aliprandini che si augura, sulle nevi di casa, di ben figurare. Saranno nove, in totale, gli azzurri al cancelletto di partenza: Moelgg con il 24, Tonetti 26, in serie Ballerin (43), Maurberger (44) e Hannes Zingerle (45), poi Giulio Bosca con il 47, Borsotti con il 52 e il ritorno di Roberto Nani in CdM con il 58. Di seguito il programma completo ...

