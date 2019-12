Risultati Serie D | classifica Live score dei gironi | partite al via | si gioca!

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 22 dicembre 2019)D,deiA, B, C, D, E, F, G, H, I. Nuova giornata nel sempre appassionante campionato di quarta divisione.

CiccioManzo : Aggiornamento....GIUGLIANO-MESSINA 1-0 - IdeawebTV : Serie D LIVE: i risultati della diciassettesima giornata in tempo reale e la classifica - Giasco1 : @theo94942 Che grandissima L Sei nono in Serie A, non giocherai neanche l'UEL e pensi ai risultati europei dell'In… -