Personal trainer ingrassa di 30 kg per aiutare una cliente a dimagrire

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un ragazzo dal fisico perfettamente scolpito che di lavoro fa il, Adonis Hill è stato contattato da una ragazza fortemente in sovrappeso, Alissa Kane affinchè l’aiutasse a. Il ragazzo, dopo averla conosciuta, si è reso conto che il suo più grande problema era l’autostima e allora ha pensato che l’unico modo per aiutarla davvero era che lui stessosse per poiinsieme. E così hanno fatto. Adonis è arrivato a pesare 140 kg mangiando, in elevate quantità, cibo spazzatura, dolci e bevendo tante bibite gassate. Raggiunto questo obbiettivo i due si sono messi a dieta e hanno anche praticato tanto sport. Tutta la fase del loro dimagrimento è stata seguita dal programma televisivo americano ‘Fit to Fat to Fit‘. I due ragazzi, dopo quattro mesi di duro allenamento e di un’alimentazione corretta, hanno perso tanti chili, lui 25 e ...

reportrai3 : Per diventare personal trainer non servono qualifiche; in un week end ottieni un diploma da istruttore riconosciuto… - chasingthestars : @Tiziachescrive Il mio personal trainer mi dice sempre che dovremmo fare dei video ma io mi scoccio, però sarebbe un investimento ahah - AleAntezza : Alfredo è un professionista molto preparato e simpatico che ti fa venire voglia di allenarti. A differenza di tutti… -