Paolo Genovese | Dolore per la morte di Gaia e Camilla è insopportabile Siamo una

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Ilpere per i loro genitori èuna famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre” è la dichiarazione all’ANSA del registail cui figlio Pietro, 20 anni, ha investito uccidendole, ieri notte a Roma, due ragazze di 16 anni.Le due ragazze, secondo una prima ricostruzione, avrebbero scavalcato il guardrail e attraversato correndo. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

