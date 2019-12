Operaia di 66 anni muore schiacciata da una pressa

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un'di 66è morta in un infortunio sul lavoro alla Copap di Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza, un'azienda agroalimentare nella quale si lavora aglio bianco. La donna, con due figlie e ormai prossima alla pensione, sarebbe scivolata accidentalmente su un nastro mobile finendo poi sotto unache l'ha uccisa sul colpo. Il macchinario è stato posto sotto sequestro. La segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha definito l'incidente "agghiacciante": "Ancora una tragedia assurda, inaccettabile che si poteva evitare se ci fosse stata la giusta prevenzione e i controlli. Morire sul lavoro non è mai una fatalità", ha denunciato.

