‘Ndrangheta, la deputata Pd (e moglie di un indagato) attacca Gratteri dopo gli arresti in Calabria: «Fa spettacolo» (Di domenica 22 dicembre 2019) Scoppia la polemica nel Pd calabrese dopo gli attacchi della deputata dem Enza Bruno Bossio contro il procuratore Nicola Gratteri, nel giorno in cui la procura di Catanzaro ha messo a segno più di 300 arresti contro la ‘Ndrangheta, tra i quali quello del marito della deputata, l’ex consigliere regionale Nicola Adamo, finito nell’inchiesta per traffico di influenze. L’accusa di Bruno Bossio contro Gratteri è di voler usare l’intera inchiesta come palcoscenico per uno spettacolo: «La sensazione che il procuratore Gratteri abbia in mente di “smontare la Calabria come un Lego” non partendo dai reati ma dai politici – scriveva la deputata il 19 dicembre – Ovviamente non tutti i politici ma solo quelli che non si assoggettano, che non si inchinano, che non si genuflettono davanti al “più grande spettacolo dopo il big bang”. Autocelebrandosi come sempre, anche ...

Leggi la notizia su open.online

‘Ndrangheta deputata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ‘Ndrangheta deputata