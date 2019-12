Manovra, governo pone fiducia a Camera

Ilha posto la questione disulla, all'esame della. Lo ha comunicato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, D'Incà. Laè chiesta sul testo approvato e trasmesso dal Senato. Il voto finale è atteso per domani. Le opposizioni hanno criticato sia l' impossibilità di modificare il testo, arrivato 'blindato' alla, sia la compressione dei tempi del dibattito. Protestano Lega,FI e FdI. Il presidente Fico respinge le accuse di violazione del regolamento.Convocata la Capigruppo(Di domenica 22 dicembre 2019)