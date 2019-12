Maltempo Sardegna | mercantile si incaglia a Sant’Antioco | in salvo 12 membri

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) A causa delle avverse condizioni meteo-marine, una nave, battente bandiera italiana, si èta a Sant’Antioco, nellasud occidentale. L’imbarcazione, partita da Cagliari, era diretta verso la Spagna: mare grosso e vento forte hanno costretto al rientro in porto, ma il cargo ha urtato gli scogli rimanendo bloccato. La Capitaneria di Porto e della protezione civile hanno messo ini 12dell’equipaggio: non si registrano feriti.L'articolosia Sant’Antioco, in12dell’equipaggio Meteo Web.

