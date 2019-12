Libia | le forze di Haftar sequestrano una nave con equipaggio turco – Video

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) A pochi giorni dall’incontro con Luigi Di Maio, lenavali del generale libico Khalifahanno sequestrato, al largo della città di Derna, sulle coste della, unabattente bandiera di Grenada. A bordo ci sarebbero tre marinai turchi. Laè stata condotta in un porto vicino, Ras el-Hilal, «per ispezionare e verificare il suo carico», secondo il portavoce dell’Esercito nazionale libico, Ahmad al-Mismari. Al momento non è chiaro cosa trasportasse lané quale sia la sorte dei tre marinai. some photos of passports their. (Turkish sailors) pic.twitter.com/E7HjRIftXS— Moftah Mosbah (@MoMo elumami) December 21, 2019 Tripoli e Turchia sempre più vicini Nella guerra civile libica, che vede contrapposti Fayez Al-Serraj, presidente del Consiglio presidenziale del governo dell’Accordo nazionale a Tripoli – ...

