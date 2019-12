Giorgio Panariello parla del suo dramma | “Quando è morto mio fratello…”

(Di domenica 22 dicembre 2019)ricorda la morte del fratello: “Quando è mancato…” Sarà un altro Natale triste per. L’attore di Pezzi Unici porta nel suo cuore un dolore che non finisce mai che è sempre latente, come una ferita aperta: la morte del fratello Francesco nel 2011. L’uomo è stato trovato da un passante in un’aiuola sul lungomare di Viareggio con il segno di un ago sul braccio. In una intervista rilasciata al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,non ha nascosto di provare un certo piacere nel Natale per l’atmosfera meravigliosa che si respira nell’aria: “Ho tanti bei ricordi e anche brutti, perchè nel periodo di Natale è scomparso mio fratello”. Il comico toscano, in quei giorni, ha pianto sulla spalla di Leonardo Pieraccioni che è andato al funerale in Versilia da Firenze con la sua ...

