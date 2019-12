Bimbo di 7 anni cade nel fiume Padre si tuffa e lo salva | ma è gravissimo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un bambino di setteè ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduto nelPescia a Ponte Buggianese (Pistoia).Il piccolo, intorno alle 12, era in bicicletta con i genitori e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso l’equilibrio finendo nel, che era in piena a causa delle piogge della scorsa notte. Il bambino sarebbe stato trascinato dalla corrente.Secondo quanto si apprende, il bambino sarebbe stato tratto in salvo daltosi subito dopo la caduta del figlio. Sul posto sono intervenuti l’automedica, i sanitari del 118 e l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il piccolo nel nosocomio pediatrico.

