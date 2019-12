(Di domenica 22 dicembre 2019) Pistoia, 22 dic. - (Adnkronos) - Undi 7 anni ha perso l'equilibrio mentre passeggiava in bicicletta ed è caduto nelin piena, venendo poi trascinato dalla corrente. Il padre si è tuffato in acqua ed è riuscito a salvare il figlio. E' successo a Ponte Buggianese (Pistoia), intorno

Leggi la notizia su liberoquotidiano

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Maltempo, un morto a Napoli per un albero caduto. Bimbo cade nel fiume in piena nel Pistoiese: grave [aggiornamento delle 2… - Piergiulio58 : Bimbo cade nel fiume Pescia, è grave. - repubblica : Maltempo, un morto a Napoli per un albero caduto. Bimbo cade nel fiume in piena nel Pistoiese: grave [aggiornamento… -