Torino-Spal | dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Leggi la notizia su newnotizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Diciassettesima giornata di Serie A, ildi Mazzarri ospita la. Il match sarà visibile sulla piattaforma DAZN alle 20.45 di oggi.è l’anticipo serale del sabato, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente ilè stato rimontato dallo 0-3 al 3-3 a … L'articololainTV e in? NewNotizie.it.

TAXICABria : RT @civictorino: #viabiliTO chiusura via Filadelfia tra le 14.30 e le 24 circa per incontro di calcio serie A Torino/Spal allo Stadio Olimp… - davidearato : citytaxitorino#viabiliTO chiusura via Filadelfia tra le 14.30 e le 24 circa per incontro di calcio serie A Torino/S… -