Maltempo Toscana | crolla parte della Cassia | predisposte le attività di ripristino

(Di sabato 21 dicembre 2019) Anas informa di aver già predisposto ledidel tratto stradaleto. Se le condizioni meteo lo consentiranno e calerà il livello del fiume Paglia, domani potranno cominciare lenecessarie. Sulla strada statale 2 ‘Via’ è provvisoriamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, dal km 144,800 al km 152,500 a Radicofani (Siena) a causa di una frana. Il traffico è deviato sulla strada provinciale 321 in direzione Celle sul rigo, in direzione Radicofani sulla strada provinciale 478 e sulla strada provinciale 24. Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per la gestioneviabilità e ilnormale circolazione nel più breve tempo possibile.L'articololediMeteo Web.

