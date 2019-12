Maltempo in Costiera Amalfitana | due frane a Cetara | oltre cento persone intrappolate in

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Duehanno bloccato i collegamenti da Nord a Sud di, doveinvitati sono rimasti intrappolati all'interno dell'hotel Cetus, a seguito della violenta ondata diche si è abbattuta sulla provincia di Salerno e sulla. Il sindaco di Vietri ha aperto le scuole per ospitare i cittadini.

CuomoSabato : RT @rep_napoli: Maltempo, doppia frana in costiera Amalfitana: oltre 100 persone bloccate in albergo [aggiornamento delle 21:02] https://t.… - salernopost : Il maltempo delle ultime ore ha colpito pesantemente la Costiera Amalfitana. Una giornata lunga e difficile quella… - ChiaraDAmico1 : Maltempo e frane in Costiera Amalfitana. Bloccati in hotel 100 invitati a matrimonio -