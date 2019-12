Invita tutti alla sua laurea | ma non dà un esame da anni

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019)festa di, ma non dava esami daUna ragazza iscritta all’Università di Chieti hato genitori e parentisua seduta di, ma il giorno della cerimonia si è scoperto che non aveva datogli esami necessari a conseguire il diploma. E che non vi era alcuna cerimonia prevista per quella data. Come riportato dal Messaggero, la studentessa di Farmacia raccontava agli amici di essere in regola con gli esami, così tanto da organizzare una festa per lae darediscussione della tesi, un lavoro che aveva preparato e mostrato aprima della cerimonia. Ma in Università quel giorno non c’era nessuno, né erano in programma sessioni di. A quel punto, dopo aver provato a protestare con lo staff dell’Università e a lamentarsi perché si erano dimenticati di organizzare la seduta, è stata costretta a ...

