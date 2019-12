Verissimo, Federica Panicucci e Marco Bacini: ‘Ci piacerebbe sposarci’ (Di venerdì 20 dicembre 2019) “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”. A parlare sono Federica Panicucci e Marco Bacini nella loro prima intervista di coppia in onda a Verissimo sabato 21 dicembre alle ore 16.00 su Canale 5. Federica Panicucci: “Marco Bacini è il mio tutto” Molto riservata sulla sua vita privata, la conduttrice di Mattino Cinque si confida con Silvia Toffanin e racconta: “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia” prosegue “per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto“. Una dichiarazione d’amore suffragata dallo stesso Marco che dichiara: ...

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Verissimo Federica