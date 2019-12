Spazio | flop di Boeing | Starliner manca l’aggancio con l’Iss

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) E’ fallito il tentativo delladi inviare la navicellasulla stazione spaziale internazionale: la navetta riutilizzabile CST-100, nonostante sia decollata correttamente da Cape Canaveral, in Florida, non ha raggiunto l’orbita programmata, rendendo impossibile la missione di aggancio all’Iss. Nessuna persona era a bordo della capsula. Il lancio, avvenuto alle 6:36 (le 12:36 in Italia) faceva parte degli ultimi test prima di avviare la missionecon, a bordo, astronauti della Nasa. Sarebbe stato un passo importante per la ripresa dei viaggi spaziali con persone, obiettivo a cui gli Stati Uniti stanno lavorando da quando lo Space Shuttle e’ andato in pensione e la Nasa si è vista “superata” dall’Agenzia spaziale russa. “Riteniamo si sia consumato più carburante del previsto”, ha spiegato ...

