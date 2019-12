Resident Evil 7 è riuscito a vendere oltre 6.8 milioni di copie dal lancio (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nella giornata di oggi, Capcom ha annunciato che Resident Evil 7, l'ultimo esponente della famosa serie survival horror (tralasciando i remake) e primo capitolo del filone principale ad essere interamente in prima persona, è riuscito a vendere oltre 6.8 milioni di copie dal lancio, avvenuto all'inizio del 2017.Pare inoltre che il titolo venga tutt'ora giocato con Playstation VR, la periferica per la realtà virtuale di Sony, da più di un milione di giocatori.Considerando l'atipicità di Resident Evil 7, tanto diverso nelle meccaniche di gameplay sia dalla prima trilogia principale, sia dai sequel action-oriented, il numero di copie vendute conferma la vittoria di Capcom in questa rischiosa scommessa. Certo, i remake di Resident Evil 2 e 3 hanno preferito abbandonare la visuale in prima persona per adottare nuovamente una telecamera a spalla e un feeling più vicino al quarto capitolo, ...

Leggi la notizia su eurogamer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Resident Evil