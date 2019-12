Nipote inganna i nonni e riesce a vendere la loro casa, la reazione dei nonni (Di venerdì 20 dicembre 2019) Una coppia di anziani coniugi, Hank ed Helen Kawecki viveva da 56 anni nella loro casa in California. Hank e Helen erano i nonni di un ragazzo, che evidentemente senza scrupoli , un giorno ha deciso di vendere, a loro insaputa, la casa per guadagnarci lui e allora, dicendo loro che aveva bisogno della loro firma per avere un prestito, ha invece fatto firmare loro tutt’altri documenti con i quali i nonni, a loro insaputa, acconsentivano a vendere la casa e a dare il ricavato al Nipote. Quando una loro vicina li ha informati che la loro casa era in vendita i due sono caduti dalle nuvole e sono rimasti sconvolti. Sono, dunque, dovuti uscire di casa e lasciare la loro amata abitazione e Helen alla Inside Edition ha dichiarato così: ”Non avrei mai immaginato che avrei lasciato questa casa, mai”. Il vicino di casa della coppia di nonni ha capito quanto era grande il loro dolore e ...

Leggi la notizia su baritalianews

