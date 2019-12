Molestie | altri guai per Weinstein | anche un’ex modella polacca gli fa causa

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tregua finita per Harvey: in arrivo una nuova accusa perda parte di un ex, Kaja Sokola. La donna ha deciso di sfilarsi dall’azione legale di gruppo che sta portando avanti un patteggiamento di 25 milioni di dollari per fareal produttore di Hollywood. Il patteggiamento da 25 milioni di dollariinfatti aveva potuto tirare il fiato dopo un accordo provvisorio – da 25 milioni di dollari – con decine di donne che lo avevano accusato di violenze sessuali. Secondo gli accordi,non avrebbe dovuto ammettere di aver commesso alcuna violenza nei loro confronti. L’experò ha detto di non «poter accettare quanto proposto come equo e giusto. Non c’è giustizia per i responsabili, i compensi per tutte le vittime sono insufficienti e milioni di dollari andranno a persone che hanno reso ...

