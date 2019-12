“Medi in Italy”, i social si scatenano su Salvini insultato. Carola Rackete accanto a lui e non solo… (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il selfie pubblicato da una giovane 19enne che ritrae la ragazza mentre fa il dito medio a favor di camera con a fianco Matteo Salvini mentre – ignaro di esser ripreso – riposa sull’aereo è rimbalzata sui diversi social, dove ha scatenato reazioni diametralmente opposte. Il leader della Lega ha replicato alla giovane ripubblicando la foto sui suoi canali social, ammonendola: «Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione». E nell’arco di poche ore, il gesto della giovane è diventato un tormentone, tant’è che i social pullulano di fotomontaggi in cui il leader del Carroccio viene ritratto con a fianco le più disparate personalità politiche o personaggi di cartoni animati e telefilm con il dito medio alzato. E così a fianco di Salvini viene photoshoppata ...

Leggi la notizia su open.online

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Medi Italy”