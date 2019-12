Marevivo, petizione su Change.org: Tuteliamo Capri in attesa che diventi area protetta (Di venerdì 20 dicembre 2019) Marevivo lancia una petizione su Change.org per chiedere ai Comuni di Capri e AnaCapri, alla Direzione Marittima di Napoli, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, al RAM Reparto Protezione Ambientale del Corpo delle Capitanerie di Porto presso il Ministero dell’Ambiente di intraprendere azioni urgenti per salvaguardare l’ecosistema marino di Capri, nell’attesa che l’isola diventi area Marina protetta. Nonostante Marevivo si batta da oltre 30 anni per l’istituzione dell’area Marina protetta di Capri, in un percorso complesso e difficile finalmente condiviso dalle comunità dell’isola azzurra, gli emendamenti che avrebbero avviato l’iter istitutivo non sono stati inseriti nella legge di bilancio 2020. Nel frattempo, l’associazione si appella ai cittadini affinché chiedano alle istituzioni locali di mettere in atto misure urgenti, immediatamente applicabili per la salvaguardia ...

