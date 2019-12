I commissari di Ilva e ArcelorMittal trovano intesa sul memorandum Causa civile verso la

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha autorizzato iStraordinari alla firma degli Heads of Agreement con ArcelorMittal. È quanto rilevano fonti del Mise, osservando che con questod'vengono "poste le basi per trovare un accordo più completo entro gennaio". Istraordinari die ArcelorMittal, apprende Agi da diverse fonti, avrebbero trovato un'sulche farebbe partire la trattativa tra le parti e sospenderebbe la, in corso a Milano. "Arriveremo sul filo di lana, ma arriveremo", spiega una di queste, vicine ain amministrazione starordinaria. "È stato raggiunto un accordo" tra le parti che indica "le basi per le negoziazioni che puntano a trovare un accordo vincolante". Lo ha affermato l'avvocato Ferdinando Emanuele, difensore di ArcelorMittal, ...

