Groenl0andia, è sempre più rapido lo scioglimento dei ghiacci (Di venerdì 20 dicembre 2019) In uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, un team internazionale ha comparato i dati provenienti da 13 missioni satellitari, scoprendo che lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia è molto più rapido del previsto. La ricerca, che ha coinvolto 89 scienziati di 50 diverse istituzioni, tra cui l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), ha messo in evidenza come la velocità di scioglimento dei ghiacciai dell’isola danese sia sette volte più elevata rispetto agli anni Novanta. Ciò potrebbe avere un impatto devastante sull’aumento dei livelli del mare, con milioni di persone in tutto il mondo a rischio inondazioni. In trent’anni un chiaro peggioramento Non è la prima volta che uno studio si sofferma sulla Groenlandia come termometro per misurare gli effetti del riscaldamento globale. La ricerca, finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e dalla ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Groenl0andia sempre