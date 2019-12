Dall’Inghilterra: Zielinski potrebbe essere il primo acquisto di Ancelotti all’Everton (Di venerdì 20 dicembre 2019) Carlo Ancelotti all’Everton, anche se non c’è ancora la firma, ha già scatenato in Inghilterra la corsa al mercato dei Toffies. Ed è naturale che i primi nomi che girano sono proprio quelli dei giocatori del Napoli, almeno quelli più affezionati al tecnico. Uno di questi è Piotr Zielinski che, stando al Liverpool Echo potrebbe essere il primo acquisto del nuovo corso dell’Everton. Il centrocampista, secondo il giornale inglese potrebbe andare via già a gennaio. L'articolo Dall’Inghilterra: Zielinski potrebbe essere il primo acquisto di Ancelotti all’Everton sembra essere il primo su ilNapolista.

