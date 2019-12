Clizia Incorvaia svela | “Perché partecipo al Grande Fratello Vip? Il cachet è

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)spiega perché ha deciso di partecipare al, ecco cosa ha detto l’influencerha confermato la sua partecipazione alla quarta edizione del, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In un’intervista concessa al settimanale Grazia lahato il motivo che l’ha spinta a partecipare al reality. Queste le sue parole:al? Ilè interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio.”si è poi scagliata contro l’ex marito dicendo: “A Francesco Sarcina non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli ...

