Whirlpool | a Napoli i lavoratori regalano pandori ai cittadini | Vogliamo scusarci per i

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019)in regalo ainapoletani per “farsi perdonare” i disagi nati a causa delle manifestazioni, dei cortei e dei blocchi stradali organizzati a difesa del proprio posto di lavoro. E’ l’iniziativa deidello stabilimentodi, che lunedì 23 dicembre dalle 16.30 saranno in via Toledo per la consegna deiai. “La nostra volontà – spiegano – è di ringraziare iper tutte le volte che siamo scesi in strada o abbiamo manifestato creando disagi. I napoletani sono stati molto tolleranti durante i blocchi stradali e sono stati solidali con noi, dimostrando una grande vicinanza. Per questo ci sentiamo in dovere di ringraziare con un gesto simbolico idi questa stupenda città”. L'articolo, aaiper i ...

ScorpioAngel_ : Whirlpool Napoli , i lavoratori stanno perdendo il posto di lavoro ma regalano pandori ai napoletani per scusarsi d… - NapoliToday : #Cronaca Whirlpool, i lavoratori regalano pandori ai napoletani per scusarsi dei disagi - Today_it : Whirlpool, i lavoratori regalano pandori ai cittadini: 'Scusate per i disagi' -