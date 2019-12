Tina Cipollari e Gemma Galgani | pace fatta a Uomini e Donne Lacrime e abbracci | il video

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Galgano sotterrano l’ascia di guerra e ava in onda una scena ‘storica’. Ilandrà in onda nella puntata del 20 dicembre del trono over di “”, ma sul sito Witty tv e su diversi canali social è già stato pubblicato. Dalle immagini delle anticipazioni si vede la dama torinese inche si abbandona tra le braccia dellache ricambia il gesto. Ma l’opinionista di Maria De Filippi non perde l’ironia e dice: “Chiamate un medico”. Ragione dello sfogo diè la relazione con il cavaliere Juan Luis che sembra essere sempre più distante e poco interessato alla dama torinese.Inoltre, l’opinionista Gianni Sperti ha sollevato una questione che non è affatto piaciuta a: sembrerebbe che il suo partner abbia partecipato come ...

heyjude_90 : RT @losqualosaltato: Si fa chiamare salvo ma si chiama Franco, è di catania, vive a Roma, tifa Bologna ha 70 anni, scrive come uno di 12, è… - ManuCia0 : Chissà com'è piangere a dirotto sui seni miracolosi di Tina Cipollari, solo Gemma Galgani può saperlo. #uominiedonne - stephsmarie : TINA CIPOLLARI che fa la pubblicità di Fitvia è l’unica che risulta essere veramente convincente. -