Star Wars | L’Ascesa di Skywalker | svelato il cameo di John Williams!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Williams, autore della musiche dellaSaga, appare brevemente in: L'Ascesa diWilliams, autore delle musiche dellaSaga, appare brevemente in unin: L'Ascesa di. È uno dei numerosi camei che impreziosiscono il capitolo finale della Saga, dove appaiono anche il regista J.J. Abrams (che presta la voce al droide D-O) e lo sceneggiatore hris Terrio. La presenza di Williams, in questa sede, è particolarmente simbolica perché con questo nono Episodio lui si congeda definitivamente dal mondo di, al quale è legato dal 1977. Attenzione, seguono ! IldiWilliams è nella parte del film (di cui abbiamo parlato nella recensione di ...

StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - Ryanair_IT : Siete pronti per #TheRiseOfSkywalker ? ???? ?? @AeroportoPa - @theLegoPilot ?? Noi intanto vi portiamo nei luoghi icon… - wolvespath : @rrrolling_ Perché tanto non seguo Star Wars, ero solo curiosa -