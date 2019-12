Salernitana | Cerci fa chiarezza sul suo infortunio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Soltanto quattro apparizioni, nessuna delle quali da titolare. L’avventura di Alessiocon la maglia dellanon è da considerarsi finora positiva. A frenare l’ex calciatore di Torino e Atletico Madrid anche qualche guaio fisico su cui lui stesso si è voluto esprimere in prima persona pubblicando su Instagram il referto medico relativo all’ultimo: “Dato che non è stata fatta, questo è il referto della mia risonanza – si legge -; lunedì 2 dicembre durante l’allenamento ho subito un colpo molto forte da parte di un compagno. Purtroppo questo colpo ha causato una lesione importante al muscolo, ecco perché sono fermo. Sto facendo di tutto e di più per guarire il più in fretta possibile. Abbate pazienza, non ho colpe questa volta. Io sono più carico di voi nel voler tornare in ...

