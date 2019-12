PS5 | nuove immagini mostrano i possibili design del dev-kit e del DualShock 5

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) PS5 è lontana circa un anno e in molti continuano a chiedersi come sarà ildella nuova console di Sony. Al momento nessuno può rispondere a questa domanda, ma già da un po' circolano in rete delleche mostrerebbero il dev-kit in mano agli sviluppatori.Questidev-kit sono stati realizzati da Let's Go Digital, che ora ha condiviso dei nuovi render dedicati anche al5.Ledel controller e del dev-kit sono basate sui brevetti di Sony e sono realizzate daler italiano Giuseppe Spinelli.Leggi altro...

