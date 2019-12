Popolare di Bari | a lungo andare si salveranno le banche spolpando i risparmiatori

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Già nel primo giorno dell’annuncio del fallimento di Bancadiil dito accusatorio dei media è stato subito puntato verso la Banca d’Italia. Come è naturale che sia, essendo essa responsabile per la sorveglianza sul sistema bancario italiano e quindi sulla serietà del “come” e “a chi” viene concesso il credito erogato dalle, da cui discende anche la solidità e liquidità di tutto il comparto bancario-finanziario italiano. Ho già esplicitato, in più occasioni fin dal 2013, la mia contrarietà alla riforma in senso iperliberista del sistema bancario americano, subito importata in Italia negli anni 90, che ha allargato alle operazioni speculative i depositi bancari – aumentando con progressione geometrica i rischi del sistema – fino al fallimento della Lehman Brothers. A cui non è seguito nessun vero recupero normativo, essendo gli “stress test” e le regole ...

