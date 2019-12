Parma | Faggiano | «Kulusevski via a gennaio? No | ha sposato il progetto»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)corteggiato dall’Inter, marespinge ogni possibilità di partenza nel mercato invernale: le parole del ds delresterà alfino a fine stagione. Questo il concetto ribadito da, direttore sportivo dei crociati, nell’intervista rilasciata a Sky Sport. Ecco le sue parole. «E’ un giocatore fino a giugno nostro. Poi si vedrà. Fa piacere ma parlarne troppo non so se faccia bene al ragazzo. Ci sta il calciomercato, ma è tranquillissimo e quella è la sua forza. E’ venuto ale hail. Hal’allenatore e l’allenatore halui, gioca dove dice lui per cui va benissimo». Leggi su Calcionews24.com

