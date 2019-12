Nathaly Caldonazzo | “Io vittima di un padre violento | poi preda di uno stalker per 14

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’infanzia di, showgirl ed ex protagonista di “Temptation Island Vip”, sarebbe stata segnata dalla violenza del. “Picchiava mia madre”. Quelle lacune affettive accumulate quando era giovanissima sarebbero riesplose qualche anno fa con l’incontro con un ex diventato uno: “Pensavo di avere trovato l’uomo giusto, che mi avrebbe amato come nessun altro”.

