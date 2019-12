L' isola dove si è persa l' umanità

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Chios,greca proprio di fronte alle coste della Turchia, è stata sempre crocevia di culture e naviganti. Un’strana che, grazie alla grande quantità di mastice (una particolare resina) disponibile per i commercianti, non è mai stata votata solo al turismo come le altre isole dell’Egeo.Oggi ha cambiato completamente volto: dal 2015 è tra i primi approdi dei migranti che salpano dalla Turchia per raggiungere l’Europa. A Sud dell’si trova il campo profughi di Vial, quanto di più inumano si possa immaginare. Una distesa di container, filo spinato, un’ex fabbrica di alluminio. Un luogo nascosto dagli occhi di tutti. Migliaia di uomini, donne e bambini migranti vivono lì, tra condizioni igieniche al limite e pericoli di diffusione di malattie. Freddo e fango d’inverno. Caldo estremo e vento in ...

