Gazzetta | Insigne-Napoli | potrebbe essere addio

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Maurizio Nicita sulladello Sport ricorda che questa è l’ennesima stagione complessa per il capitano delche dopo le strepitose stagioni passate con Sarri non riesce più a trovare un suo equilibrio né in campo, né fuori. Il presidente De Laurentiis ha provato con una carezza in occasione della cena di Natale, a risollevare l’animo del capitano. Una carezza fisica, dopo che nei giorni scorsi il presidente aveva parlato di Lorenzo spendendo parole di fiducia e stima nei suoi confronti. Il timore che si è palesato più volte negli ultimi due anni è che si sia arrivati ad untrae ilDa quei momenti bui si è provato sempre a ripartire , ma i risultati sono stati deludenti per tutti. Per il, per i suoi tifosi e per il diretto interessato che ormai, specie al San Paolo, non riesce proprio più a giocare ai suoi livelli. Chissà che lontano ...

