Francesca Manzini in ospedale | Ho sconfitto un piccolo male

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Novella Toloni L'ex concorrente di "Amici Celebrities" è apparsa sui social network pubblicando una foto dal letto di un. Laha però rassicurato i suoi fan: "Ho vinto io" Ore di apprensione perche nelle scorse ore ha condiviso con i suoi follower una foto nella quale è apparsa in un letto di. "Ho vinto io! E me ce so pure truccata tiè", con queste parole l'imitatrice e attrice ha fatto sapere al popolo del web di stare bene. Nessuna spiegazione sul motivo del ricovero ma tanti messaggi di stima e affetto che hanno riempito il suo profilo Instagram.è stata una delle protagoniste della prima edizione del talent Amici Celebrities, conclusosi poche settimane fa. Resa celebre dalle imitazioni di Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier a "Tutti pazzi per RDS", l'attrice comica alla soglia dei trent'anni si è ...

zazoomnews : Gossip News: Francesca Manzini ha vinto Veronica e Alessandro al bacio… - #Gossip #News: #Francesca #Manzini - VelvetMagIta : ?? #GossipNews: Francesca Manzini vince, Veronica e Alessandro al bacio... - zazoomblog : Gossip News: Francesca Manzini ha vinto Veronica e Alessandro al bacio… - #Gossip #News: #Francesca #Manzini -