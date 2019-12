Capitano in difesa sul caso Gregoretti Per Salvini ci sono fatti e mail che

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Matteosostiene che ci siano “” che dimostrano come la decisione di lasciare per tre giorni 131 migranti a bordo della navesia stata presa in modo “collegiale” dal governo gialloverde per convincere l’Unione europea a farsi carico della ripartizione. Dunque l’ex ministro dell’Interno, secondo quanto trapela da ambienti leghisti, farebbe riferimento anche alle procedure, avviate dal consigliere diplomatico del premier Giuseppe Conte, per chiedere la redistribuzione dei migranti. Fatto che, per il leader della Lega, implicherebbe la piena condivisione da parte del presidente del Consiglio rispetto alla decisione di bloccare i migranti sulla nave della Guardia costiera.Tuttavia, in questo, si tratterebbe della normale procedura che viene messa in atto ogni qualvolta ci sia una nave con a bordo i migranti. ...

