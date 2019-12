Buffon | «Supercoppa un match complicato | Lazio l’unica a vincere in questi anni»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha parlato dell’incontro dicontro la: «che ha saputo conquistare qualche trofeo» Tramite la sua app,ha parlato della finale diItaliana che si terrà domenica prossima: «C’è già da pensare ai prossimi obiettivi. A partire dallaItaliana contro la» «Ci attende un, basti pensare alla sfida di pochi giorni fa a Roma. Ma anche a quelle degli ultimi. La squadra di Inzaghi è stata, in Italia, che ha saputo conquistare qualche trofeo durantedi dominio bianconero» Leggi su Calcionews24.com

gianluigibuffon : ???? Un altro traguardo, ma ora sotto con la Supercoppa ???? Another goal reached, now let's focus on the Supercoppa… - LorenzoPuliga : RT @gianluigibuffon: ???? Un altro traguardo, ma ora sotto con la Supercoppa ???? Another goal reached, now let's focus on the Supercoppa http… - Saleh_ALrushaid : RT @gianluigibuffon: ???? Un altro traguardo, ma ora sotto con la Supercoppa ???? Another goal reached, now let's focus on the Supercoppa http… -