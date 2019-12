Anche De Laurentiis si è arreso a Napoli e al desiderio di essere amato

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Poche cose sono più seducenti per gli esseri umani del calore che deriva dalla sensazione di sentirsi amati. Compliceun vasto lavoro di marketing su scala globale – dagli anni di catechismo al successo di libri e film come Incompreso – tutta la società ci insegna la paura di rimanere isolati. La paura di rimanere isolati Non è un crimine. Anzi, su questa paura colossi informatici hanno creato veri e propri imperi, meglio noti come social network.impopolari spesso non è piacevole. Genera più interrogativi di quanti ne abbia una persona che percepisca dicurata, ammirata, seguita dal prossimo. E con il tempo, per tutti, cresce il timore di finire con l’irrilevanti, inascoltati. Si chiama vecchiaia e nessuno ne è esente. Non se ne può sottrarre neAurelio De. D’altra parte, l’immortalità spetta solo a pochi eletti che se la sono guadagnata. E ...

napolista : Sky: Rrahmani (e il Verona) dice sì al Napoli per giugno. Amrabat aspetta l’Inter (30 milioni entrambi) Le due oper… - ZioBubi21 : @TolliVincenzo @napolista De Laurentiis ha aperto anche ad un possibile ritorno di Higuain. Di cosa ti stupisci? - infoitsport : VIDEO - Clima freddo per la cena di Natale, arrivato anche De Laurentiis -