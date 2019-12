A Trastevere si brinda per i diritti degli attori - (Di giovedì 19 dicembre 2019) Fonte foto: ufficio stampaA Trastevere si brinda per i diritti degli attori 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Elio Germano, Daniela Virgilio, Ladyvette, Alessio Boni. Tutti ospiti del party targato Artisti 7607. Ad accoglierli la presidente Cinzia Mascoli con Luca D’Ascanio ed Elio Germano, tre dei soci fondatori della collecting nata dall’unione di un gruppo di attori pronti a lavorare per i propri diritti e per quelli dei loro colleghi. La sala è stracolma: ci sono Edoardo Timmi, Christian Cavorso, insieme a Lallo Porcacchia. Direttamente da Suburra - La Serie, c'è Alessandro Bernardini con Aurora Giuliani, di lì a poco saranno raggiunti da Adamo Dionisi e Alessio De Persio, altro protagonista di Suburra. E poi ancora Giovanna Di Rauso, Lucia Bianchi, Nic Nicolosi, Cinzia Scaglione, Bruno Valente, Jacopo Olmo Antinori con Francesca De Martini, i ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trastevere brinda