Via libera alla fusione Fca-Psa | nascerà il quarto produttore di auto al mondo da 50

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Arriva il primo si' al matrimonio tra Fca e Psa. A pronunciarlo e' la famiglia Peugeot, azionista di riferimento del gruppo francese. L'adesione e' avvenuta all'unanimita' secondo quanto riferisce France Press, aggiungendo che i due rami della dinastia (Roberto e Thierry Peugeot) avranno una rappresentanza in consiglio. La famiglia possiede il 14% di Psa (e il 25% dei diritti di voto) cosi' come lo Stato francese che proprio ieri ha confermato il viaall'operazione. Per Parigi si tratta, in particolare, di "costruire un nuovo campione di statura mondiale per rispondere alle sfide della mobilita' sostenibile". I cinesi di Dongfeng, che hanno 12,2% e il 19% dei diritti di voto, hanno fatto sapere di avere intenzione di alleggerire la posizione. Lo fanno sia per motivi finanziari (il loro investimento da 800 milioni si e' triplicato) sia per ragioni politiche: l'amministrazione ...

