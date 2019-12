Va in vacanza e beve diverse bevande alcoliche | quando si sveglia la mattina è

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una ragazza di 22 anni, inglese, Hannah Powell era andata ina Zante per trascorrere alcune giornate di spensieratezza. Una sera è andata in un locale e ha bevuto un bel pò. Ha bevuto, infatti circa otto bicchierini di vodka, poi è tornata in albergo e si è messa a dormire. E’ la stessa ragazza che racconta: “ …mi sonota e vedevo tutto nero intorno a me Ho chiesto ai miei amici di aprire le tende, ma loro mi hanno detto che la stanza era inondata di luce. Sono caduta in ginocchio. Ero cieca. È stato devastante”. E’ poi il dottore che l’ha presa in cura, Dimitris Goumenos che continua il racconto: “è arrivata, Hannah era sull’orlo della cecità totale … Aveva una avvelenamento da metanolo, ma i suoi problemi erano molto più gravi”. Tutta quella quantità di alcool le aveva provocato un a gravissima insufficienza renale, per ...

