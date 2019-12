Missione Perù | un laboratorio sartoriale per le mamme in difficoltà

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Unper aiutare le giovaniin, che vivono nella città di Pucallpa, nell’Amazzonia peruviana. È il prossimo obiettivo dell’iniziativa di beneficenza «Lasciamo l’Impronta per i bambini del». Il protagonista di questo progetto (sostenuto da Lardini, azienda manifatturiera che rappresenta la tradizioneitaliana), è Raniero Zuccaro, un vice ispettore della Polizia di Stato, che ha deciso di diventare un volontario e che, da tempo, si impegna giorno dopo giorno per aiutare lee i bambini bisognosi a vivere una vita più dignitosa. Tutto è cominciato nel 2009 quando, spiega, «durante una cena un sacerdote missionario in Guatemala ci aveva spiegato che l’acqua in quella terra veniva consegnata da un camion con una cisterna una sola volta alla settimana. Questo mi ha fatto subito pensare ai grandi disagi per quelle famiglie». Subito ...

