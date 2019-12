Lo statista che dava in pasto ai suoi follower ragazze di 19 anni

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Se la gogna a mezzo social network fosse l’impressionismo, Matteo Salvini sarebbe Pierre-Auguste Renoir. Ma la situazione, grave e stranamente anche seria, non ci deve concedere di attardarci in battute di spirito: oggi, 18 dicembre 2019, l’ex ministro dell’Interno, leader della Lega e difensore della Patria Matteo Salvini ha di nuovo messo alla berlina del suo amplissimo e variegato pubblico una ragazza che lo contestava in modo feroce (e senza dubbio sgarbato). Lo ha fatto con uno screenshot in cui risaltano il nome e cognome della persona in questione, il suo account Instagram, la sua immagine del profilo e la sua età: 19. Ora, andrebbe precisata una sostanziale banalità: a 19si fanno parecchie cose stupide. Non so voi, ma non credo che sarei contento di dover condividere urbi et orbi ciò che di più sciocco ho fatto, detto o pensato in quella fase della ...

