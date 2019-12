Il trailer reveal di Xbox Series X surclassa quello di Xbox One

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Microsoft, come ormai sappiamo, ha svelato in anteprima assoluta la sua nuova console,X, ai The Game Awards. Con Sony che non ha ancora fatto una rivelazione simile per PlayStation 5, il web si è messo in fila per vedere cosa ha costruito Microsoft negli ultimi anni. L'attenzione esclusiva sulle piattaforme di social media ha funzionato benissimo perX e sicuramente Microsoft sarà incredibilmente soddisfatta della ricezione finora.Ilufficiale, andato in onda la scorsa settimana, ha già registrato quasi 8 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube al momento della stesura. In confronto, ilufficiale perOne aveva registrato "solo" 7 milioni di visualizzazioni su YouTube. La differenza nelle visite potrebbe non essere moltas, ma la cosa degna di nota è cheX ha accumulato quei numeri in soli cinque giorni, mentre il suo ...

