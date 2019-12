Harry e Meghan rompono il protocollo anche per gli auguri di Natale?

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sandra Rondini Secondo rumors i duchi del Sussex potrebbero pubblicare un collage di loro foto natalizie in cui comparela madre di, Doria Ragland, che però non è una reale e pernon può comparire in un ritratto ufficiale diffuso ai sudditi A quando glididei Duchi del Sussex ai sudditi di Sua Maestà? L’anno scorso il ritratto ufficiale diche posavano per glifu resa nota al pubblico il 14 dicembre. Quest’anno i giorni passano, i Duchi sono negli Usa e i sudditi si chiedono se i due verranno menoa questa tradizione reale. Secondo il Mirror i piani per la cartolina dididel Principee di sua moglieMarkle "sono ancora in fase di definizione", mentre i sudditi attendono di vedere presto un nuovo ritratto di Archie in braccio ai suoi genitori mentre augura buone feste a tutti. Il ...

zazoomnews : Harry e Meghan Markle hanno rischiato di morire- Un drone stava per schiantarsi... - #Harry #Meghan #Markle #hanno - infoitcultura : Meghan Markle e Harry lontano da casa per Natale. La sensitiva “E’ in dolce attesa” - RADIOBRUNO1 : Ecco cos'è successo ?? #MeghanAndHarry #London #RadioBruno #17dicembre -